На концерті в честь Дня Незалежності під Одесою перевернули український прапор

14:40, 25 серпня 2016
Суспільство
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На концерті до Дня незалежності у Чорноморську транслювали неправильну голограму українського прапора.

048.ua

Про це повідомили очевидці, передає 048.ua. Організатори використовували світлові спецефекти, і розмістили над центральною площею міста перевернутий український прапор.

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Синій колір має бути угорі.

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