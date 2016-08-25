На концерті в честь Дня Незалежності під Одесою перевернули український прапор
14:40, 25 серпня 2016Суспільство
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На концерті до Дня незалежності у Чорноморську транслювали неправильну голограму українського прапора.
Синій колір має бути угорі / 048.ua
Про це повідомили очевидці, передає 048.ua. Організатори використовували світлові спецефекти, і розмістили над центральною площею міста перевернутий український прапор.
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Синій колір має бути угорі.
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