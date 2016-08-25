На концерті в честь Дня Незалежності під Одесою перевернули український прапор

На концерті до Дня незалежності у Чорноморську транслювали неправильну голограму українського прапора.

Про це повідомили очевидці, передає 048.ua. Організатори використовували світлові спецефекти, і розмістили над центральною площею міста перевернутий український прапор. Читайте такожУ центрі Одеси 150 людей взяли участь у забігу у вишиванках (фото) Синій колір має бути угорі.

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