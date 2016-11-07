Карпюка можуть відправити у Якутію - Полозов
Адвокат народного депутата Надії Савченко Микола Полозов, який на даний момент захищає Ахтема Чийгоза, заявив, що його колега Ілля Новіков не може надати якісну адвокатську допомогу ссвоєму підзахисному Карпюку.
Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.
Микола Полозов зазначив, що через неналежний захист Іллі Новікова своєму підопічному Миколі Карпюку, у найближчий час його можуть відправити у таке саме місце, де перебуває Олег Сенцов.
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"Я прогнозую, що наступного тижня може трапитися те, що Карпюка можуть відправити у Якутію. Туди, де зараз перебуває Сенцов", - заявив Полозов.
Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня судова колегія в кримінальних справах Верховного суду РФ відхилила апеляцію на вирок Карпюку і Клиху.
У травні Верховний суд Чечні засудив Клиха й Карпюка відповідно до 20 років і 22,5 років ув’язнення в колонії суворого режиму.
У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.
Мін’юст України направив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.
22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув’язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів унаслідок тортур, які застосовували до нього під час затримання та попереднього слідства.