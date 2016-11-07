Карпюка можуть відправити у Якутію - Полозов

Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.

Микола Полозов зазначив, що через неналежний захист Іллі Новікова своєму підопічному Миколі Карпюку, у найближчий час його можуть відправити у таке саме місце, де перебуває Олег Сенцов.

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"Я прогнозую, що наступного тижня може трапитися те, що Карпюка можуть відправити у Якутію. Туди, де зараз перебуває Сенцов", - заявив Полозов.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня судова колегія в кримінальних справах Верховного суду РФ відхилила апеляцію на вирок Карпюку і Клиху.

У травні Верховний суд Чечні засудив Клиха й Карпюка відповідно до 20 років і 22,5 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.

Мін’юст України направив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув’язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів унаслідок тортур, які застосовували до нього під час затримання та попереднього слідства.