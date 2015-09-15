У Росії почався суд над українцями Клихом і Карпюком: звинувачують в участі у чеченській війні

Про це повідомив представник СК РФ Володимир Маркін, передає прес-служба відомства.

Як повідомляв УНИАН, наприкінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи проти двох громадян України Миколи Карпюка і Станіслава Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

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За версією російського слідства, на початку 1990-х років на території України була створена воєнізована політична організація право-радикального спрямування «УНА-УНСО», що дотримується націоналістичної ідеології, одними з цілей і завдань якої була протидія російській владі у будь-якій формі та знищення громадян РФ російської національності".

Слідчі стверджують, що, «поділяючи вказані цілі та завдання, у зазначений час на території України до її складу ввійшли громадяни України Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Малофеєв, Олександр Музичко та інші особи».

«Так, виконуючи накази керівників банди, Карпюк спільно з Музичком очолили банду під назвою «Вікінг», до якої також увійшли учасники «УНА-УНСО» Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Олександр Малофеєв, Станіслав Клих та інші особи», - стверджують російські слідчі.

Вони заявляють, що у період із грудня 1994 по січень 1995 року Карпюк, Клих, Малофеєв спільно з іншими учасниками банд неодноразово брали активну участь у бойових зіткненнях із військовослужбовцями ЗС РФ на території Президентського палацу, площі «Минутка» та залізничного вокзалу міста Грозного, в ході яких вбили щонайменше 30 військовослужбовців і щонайменше 13 завдали поранення.

"Наразі слідством зібрана достатня доказова база, в зв'язку з чим кримінальну справу стосовно Карпюка і Клиха із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

«Раніше стосовно учасника банди «Вікінг» - громадянина України Олександра Малофеєва кримінальну справу виділено в окреме провадження у зв'язку з укладенням досудового угоди про співробітництво, яке також із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті», - зазначили в Слідчому комітеті РФ.

Нагадаємо, Клих і Карпюк були заарештовані більше року тому, й за цей час до них жодного разу не був допущений консул України.