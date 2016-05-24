Справа проти Карпюка та Клиха: МЗС вимагає від Росії звільнити українців відповідно до Мінських угод

Про це спікер українського зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца написала у Twitter, коментуючи повідомлення адвоката Іллі Новікова про те, що «прокурор попросив для Карпюка 22,5 роки суворого режиму, для Клиха – 22».

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«Вимагаємо від російської сторони припинити політичні переслідування і звільнити українців відповідно до Мінських угод і міжнародного права», - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН, на суді в Чечні на процесі у справі громадян України Карпюка і Клиха прокурори попросили призначити підсудним покарання у 22,5 і 22 роки позбавлення волі відповідно.

Суд оголосить вирок у справі українців 26 травня.

Довідка УНІАН. У Росії Карпюка і Клиха звинувачують в «участі у банді», вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк у часи першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненій в РФ з 2014 року.

Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину і заявляють, що зізнання були вибиті з них слідством під тортурами.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Карпюк і Клых повинні бути звільнені згідно з Мінськими угодами.

Сьогодні, 24 травня, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна в перший день після вступу в силу вироку по справі Карпюка і Клиха звернеться із запитом про їх екстрадицію.