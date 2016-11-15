Засідання суду у справі екс-"беркутівців" не відбулося через акції протесту в центрі Києва

Як повідомив головуючий у справі суддя Сергій Дячук, до суду надійшов лист від Національної поліції, у якому сказано, що всі поліцейські сьогодні задіяні в охороні громадського порядку в столиці у зв’язку з акціями протесту в центрі міста.

Тому поліція не може гарантувати безпеку обвинувачених, відтак не здійснює їх доставку зі слідчого ізолятора до зали суду.

Суддя також додав, що наступне засідання почнеться об 11.30 22 листопада.

Очікується, що на цьому засіданні буде розглянуто клопотання сторони обвинувачення щодо чергового продовження терміну тримання під вартою 5 обвинувачуваних екс-«беркутівців», оскільки діючий запобіжний захід для них закінчується 25 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» – Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов’язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

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Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне, його розглядає Святошинський райсуд столиці.

27 вересня 2016 року Святошинський райсуд ще на 60 діб продовжив термін тримання під вартою п’ятьох екс-«беркутівців».

Сьогодні у Києві перекрито рух на Хрещатику через очікувану загрозу терактів. Біля будівлі Національного банку встановлено огорожі, правоохоронці перевіряють сумки деяких перехожих металошукачами. Також посилено охорону біля будівлі Верховної Ради.

Очікується, що мітинги триватимуть декілька днів, заявлено участь від 5 до 50 тисяч громадян. Порядок забезпечуватимуть 5 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готується до масштабної дестабілізації ситуації в Україні з 15 листопада. До того ж, за даними СБУ, в Кремлі вже готують заходи, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні.