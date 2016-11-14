Поліція: в масових акціях у Києві братимуть участь від 5 до 50 тисяч людей (відео)

Про це заявив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції.

Він зазначив, що на цей час є близько 10-ти заявок на проведення акцій, участь у яких, за різними оцінками, братимуть від 5-ти до 50-ти тисяч громадян. Отже, у зв’язку із можливою терористичною загрозою поліція Києва переходить на посилений варіант несення служби.

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«Забезпечувати правопорядок у ці дні будуть близько 5000 правоохоронців, у тому числі представники Національної гвардії та придані сили. Ми аналізуємо оперативну інформацію, маємо тривожні дзвінки щодо спроб дестабілізації ситуації у державі та можливих терористичних актів. У соцмережах є чимало закликів щодо набору так званої «масовки» на заплановані акції, за день роботи на яких пропонують від 70-ти до 150-ти гривень. Тому ми закликаємо не піддаватися на провокації політичних сил та громадських організацій, які намагатимуться використати громадян для втілення своїх підступних планів», - підкреслив Крищенко.

За його словами, аби уникнути провокацій, столична поліція проводитиме превентивні заходи. Зокрема, зранку вівторка перекриють вулицю Хрещатик та частково Інститутську, тож рух транспорту буде обмежений. Правоохоронці встановлять металошукачі, проводитимуть поверхневий огляд та перевірку документів і речей громадян. Окрім того, будуть задіяні групи вибухотехніків і кінологів, поінформував Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в СБУ заявили, що Кремль розробив план дестабілізації ситуації в Україні, щоб добитися дострокових виборів і зміни зовнішньополітичного курсу країни.

За даними СБУ, активні дії повинні початися 15 листопада на акції протесту банківських вкладників. З 17 листопада акцент протестних акцій планується змістити на питання підвищення тарифів. Так званий протест повинен перерости у блокування урядових структур і супроводжуватися розширенням вимог до влади. При цьому, за даними СБУ і Служби зовнішньої розвідки, російські «сценаристи» планують масові заворушення.