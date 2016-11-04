СБУ заявила про наявність "листів" з планами Росії щодо розгойдування ситуації в 10-15 регіонах України

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу в Одесі.

Читайте такожНовинський сьогодні вранці вилетів з України на своєму літаку до Греції - СБУ

За його словами, спецслужба має листи, в яких йдеться про плани з дестабілізації ситуації в листопаді у 10-15 регіонах України, в яких все розписано аж до планованих бюджетів операцій.

«Ця інформація отримана оперативним шляхом, тому не можу озвучити більше, ніж сказав... ми бачимо, що Російська Федерація не полишає спроб дестабілізувати ситуацію в Україні», - сказав Грицак.