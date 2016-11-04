СБУ заявила про наявність "листів" з планами Росії щодо розгойдування ситуації в 10-15 регіонах України
14:56, 04 листопада 2016Політика
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Служба безпеки України має докази планів Росії щодо подальшої дестабілізації ситуації в Україні.
Глава СБУ Василь Грицак / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу в Одесі.
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За його словами, спецслужба має листи, в яких йдеться про плани з дестабілізації ситуації в листопаді у 10-15 регіонах України, в яких все розписано аж до планованих бюджетів операцій.
«Ця інформація отримана оперативним шляхом, тому не можу озвучити більше, ніж сказав... ми бачимо, що Російська Федерація не полишає спроб дестабілізувати ситуацію в Україні», - сказав Грицак.
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