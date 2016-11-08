Екс-"беркутівці" попросили кращу охорону у суді після того, як їх намагались облити
Мова йде про інцидент 3 лютого, коли троє молодиків закинули за огорожу пакет з-під соку з червоною рідиною для того, щоб облити нею обвинувачених.
Екс-«беркутівці» попросили суд забезпечити їм кращу охорону в залі судових засідань після інциденту, що відбувся під час судового засідання 3 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, адвокати екс-«беркутівців» перед засіданням колегії Святошинського районного суду зачитали клопотання своїх підзахисних щодо посилення безпеки в судовому залі.
Зокрема, у цьому клопотанні йдеться про те, що 3 листопада о 13.20 троє молодих людей підійшли до огорожі, за якою перебували обвинувачені, й один із них закинув за огорожу пакет з-під соку з червоною рідиною для того, щоб облити нею обвинувачених.
В заяві стверджується, що це був активіст громадської організації С-14 Сергій Мазур.
Читайте такожСуд дослідив результати двох суперечливих експертиз у справі проти екс-"беркутівців"
«Такі дії є провокативні та дискримінаційні, вони є репетицією до більш агресивних і протиправних дій. Просимо вжити заходів для безпеки суддів, присяжних і відвідувачів», – сказано в заяві.
В свою чергу головуючий у справі суддя Сергій Дячук зазначив, що інцидент такий інцидент був першим у даному судовому засіданні й також додав, що суд взяв до уваги заяву обвинувачуваних.
Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.
10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.
За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.
Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне, його розглядає Святошинський райсуд столиці.
27 вересня 2016 року Святошинський райсуд ще на 60 діб продовжив термін тримання під вартою п’ятьох екс-«беркутівців».