Мітинги у центрі Києва: біля Маріїнського парку збираються "тітушки" (відео)

Про це повідомляє журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці в Facebook.

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"Як і не було цих трьох років. Тітушки знову біля Маріїнського", - написав він.

Режисер об’єднання "Вавилон 13" Костянтин Кляцкін також пише про тітушок з боку Інститутської.

"Крім відверто "70-гривневих"(стандартна плата за мітинги тарифного майдану) з боку Інститутської підійшли відверті тітушки. Ненавиджу ці пики. Згадав одразу, як на цьому ж місці був колись кинули гранату в оточення", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності в Києві проходять мітинги. Активісти заявили, що нібито зібралися через подорожчання хліба й підвищення тарифів.