Луценко про допит Януковича: чергова піар-акція про "нелегітимну київську хунту"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Луценка, "не варто очікувати чогось важливого від допиту Януковича в суді. По-перше, цей допит ініціював захист "беркутів", що підозрюються у розстрілах на Майдані. По-друге, російський суд відразу поставив умовою скайп-допиту його проведення саме наприкінці листопада. По-третє, в Ростов звезли всю кремлівську медіа-машину".

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"Тому я особисто розглядаю це дійство в якості чергової піар-акції про "нелегітимну київську хунту" в річницю Євромайдану", - наголосив генпрокурор.

Водночас, зауважив Луценко, "все це означає, що кремлівські покровителі кривавого диктатора зрозуміли: ГПУ вийшла на фінішну пряму для початку судових процесів проти організованого злочинного угрупування Януковича. І це - його останній шанс поговорити в якості свідка".

Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу стосовно п'яти екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

У травні цього року суд вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі. У липні суд розпочав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.

Початок допиту Януковича заплановано сьогодні на 13.00.