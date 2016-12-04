Стрілянину під Києвом, що забрала життя 5 поліцейських, розслідуватиме прокуратура

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

«Це розслідуватиме прокуратура, а поліція проводить службове розслідування. Всі матеріали службового розслідування і службової перевірки будуть надані прокуратурі... Прокуратура буде все з'ясовувати і відтворювати. Поліція буде цьому всіляко сприяти і нічого не приховуватиме», - запевнив представник МВС.

Читайте такожУ МВС не коментують трагедію у Княжичах, що забрала життя п'ятьох поліцейських

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони та поліцією вбито п’ятьох правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділ КОРД вичікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці - сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного - загинули 5 осіб.