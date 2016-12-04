Перестрілка в Княжичах: у поліції не підтверджують загибель шостого поліцейського

Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар обласної поліції Микола Жукович, передає "112 Україна".

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"У поліції Київської області немає такої інформації, що шість осіб загинули. Всі загинули дорогою в лікарню, один вже безпосередньо в лікарні. 5 осіб зараз у нас трупи", - сказав Жукович, уточнивши, що поранених більше немає.

Раніше про загибель в лікарні шостого поліцейського в броварській лікарні повідомив журналіст Костянтин Стогній.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного. Загинули п'ятеро правоохоронців.

За словами очевидців, перестрілка відбулася близько 05:00. Місцеві жителі, які почули постріли, одразу викликали правоохоронців.

Інцидент розслідуватиме прокуратура, а поліція проводить службове розслідування. Всі матеріали службового розслідування і службової перевірки будуть надані прокуратурі.