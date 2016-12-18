У понеділок "суд" анексованого Сімферополя розгляне клопотання захисту Умерова

Про це Умеров повідомив у Facebook.

«У понеділок, 19 грудня, о 15.00, в суді Київського району міста Сімферополя, на вулиці Воровського, відбудеться розгляд клопотання, поданого моїми адвокатами. Ми намагаємося оскаржити дії слідчого ФСБ, який відмовив надати нам копію висновку лінгвістичної експертизи», - написав він.

За словами Умерова, саме цей висновок є найголовнішим доказом обвинувачення.

«У захисту, не маючи тексту даної експертизи, можливості різко обмежені», – наголосив заступник голови Меджлісу.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 грудня, ФСБ в окупованому Криму ознайомила Умерова з новими «матеріалами справи». За словами адвоката Еміля Курбедінова, це означає, що в Криму проти Умерова хочуть порушити ще одну «кримінальну справу».

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12 травня на той час «прокурор» Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі УФСБ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, поміщення до психіатричної лікарні для проведення примусової експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Умерова викликало сильний суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували 3 тижні в психіатричній лікарні.

7 вересня Умерова відпустили з психлікарні.

Зараз він перебуває вдома, в Бахчисараї, під підпискою про невиїзд.