З'явилися відео обшуків у кримських татар, яким Поклонська "шиє" тероризм
11:49, 12 травня 2016Суспільство
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Опубліковані відео обшуку у кримських татар, яких "прокурор" Криму Наталія Поклонська назвала терористами.
Окупанти затримали кримських татар / Скріншот
Відеозаписи на своїй сторінці у Facebook виклав журналіст Шевкет Наматуллаєв.
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"Після низки обшуків у Бахчисараї затримали чотирьох кримських татар - Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова. Поклонська всім шиє тероризм!" - йдеться у його повідомленні.
Раніше 12 травня УНІАН повідомляв, що в Бахчисараї озброєні окупанти в балаклавах проводять обшуки і арешти кримських татар.
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