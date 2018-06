Skype прийшов в Україну - користуйтеся!

Прогресивна система комунікації Skype вже досить активно використовується для спілкування "просунутими" в плані IT українцями. Не зважаючи на те, що компанія вже існує п`ять років, офіційно до України вона прийшла тільки зараз. Партнером компанії в цьому процесі став Приватбанк.Презентація спільного проекту відбулася учора в Києві на Press party, влаштованій винуватцями урочистостей з приводу укладення угоди між Skype і Приватбанком. До початку заходу журналісти старанно в своїх блокнотах нотували імена, прізвища і посади головних доповідачів, серед яких були: керівник «Центру електронного Бізнесу» Приватбанку Олександр Вітязь, головний менеджер з просування Skype в Європі Енріко Носеда, голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Початок був витриманий в стилі інтриги. Презентація розпочалася без участі голови правління банку, що само собою виглядало досить дивно. Пан Носеда розповів у цифрах про досягнення Skype (системи комунікації через інтернет). Аби не обтяжувати читача, назвемо лише декілька з них: на сьогодні вже зареєстровано понад один мільярд звернень до системи завантаження Skype; більш 370 мільйонів користувачів обрали послуги Skype; кількість часу, який виговорюють користувачі Skype протягом тижня, становить 1 мільярд хвилин, з яких 25% відбувається у відеорежимі. Ці та інші цифри дозволили Носеде стверджувати, що Skype «стає найпопулярнішою платформовою комунікацією у всьому світі». Крім того, він продемонстрував Skypephone, використання якого в наший країні ще й досі залишається лише перспективою.

Реальний і доступний спосіб спілкування через Skype в Україні був продемонстрований за безпосередньої участі пана Дубілета. Своє спілкування з присутніми він почав саме за допомогою Skype, але надалі «телепортувався» до залу, де проходила презентація. У своєму виступі, окрім інших переваг спілкування за допомогою Skype, він звернув увагу на емоційну складову цього процесу.

«Коли телефонуєш, співрозмовник не завжди розуміє, що ти робиш: читаєш книгу, або дивишся телевізор. Через це відбулася якась девальвація телефонних розмов. Але коли ми користуємося і Skype, коли дивимося в очі співрозмовнику, ця емоційна складова надає розмові більшої ефективності», - сказав Дубілет, при цьому зазначивши, що такий варіант спілкування повинен бути цікавий як в повсякденному житті звичайних людей, так і для бізнесу. Приклад сімейного спілкування було продемонстровано безпосередньо в залі, коли за допомогою Skype у відеорежимі два брати змогли поспілкуватися з батьками, які працюють в Португалії.

Завдяки співробітництву Приватбанку і Skype, вітчизняні користувачі Skype матимуть легший доступ до широкого спектру можливостей комунікацій, доступних через Skype, включаючи безкоштовне голосове спілкування Skype-to-skype, відеодзвінки до інших користувачів Skype, безкоштовну миттєву передачу повідомлень і доступні міжнародні дзвінки на мобільні і стаціонарні телефони.

Угода між Приватбанком і Skype дозволила створити ко-брендову версію клієнта програмного забезпечення Skype, доступну для завантаження на http://skype.privatbank.ua. Програма партнерства дозволяє легко інтегрувати послугу сплати он-лайн і поповнення ваучерів Skypе всім українським користувачам, у тому числі і юридичним особам, через тисячі кіосків самообслуговування, понад 5750 банкоматів і майже 3000 відділень в будь-якому куточку України. Тоді як дзвінки іншим користувачам Skype завжди безплатні, ваучери Skype необхідні, щоб дешево дзвонити на мобільні і стаціонарні телефони, використовуючи Skype.

Крім цього, за словами Олександра Вітязя, на початку 2009 року банк планує впровадити ще декілька спільних проектів зі Skype. Серед них - випуск спеціальних пластикових карток, а також інтеграція Skype з PEOPLEnet

Як не дивно, але в Приватбанку фінансову складову цього проекту не вважають головною. Першим завданням у банку ставлять досягнення одного мільйона користувачів Skype в Україні, при цьому розуміють, що 95% обсягу послуг надаватимуться безкоштовно.

«Сьогодні в банку понад 13,5 млн. клієнтів фізичних осіб і більш 300 тис. юридичних осіб. Ми хотіли б, щоб Skype став головним способом комунікації між клієнтами і банком. Я хотів би звернути увагу, що ця комунікація абсолютно безкоштовна, вона не вимагає грошей на рахунку. Гроші на рахунку потрібні у разі, якщо ви хочете подзвонити на стаціонарний або мобільний телефон в Америці чи в Росії. Якщо ви використовуєте Skype-овські номери, то тут кошти не потрібні», - говорить пан Дубілет.

Надійність зв`язку стає важливішою, коли час і відстань - вже не перешкода для комунікацій. Нині для спілкування потрібно тільки завантажити програму Skype із сайту Приватбанку, слідуючи простим підказкам. І відразу можна знайти друзів, партнерів у всьому світі, провести відео-конференцію, переговори і зустрічі з тими, хто вам потрібен.

P.S. Прийшов додому і на практиці захотів переконатися в тому, про що говорили на презентації. Дійсно, за допомогою Skype і PEOPLEnet мені випало поспілкуватися у відеорежимі з близькими, які мешкають в Західній Європі. З початку інсталяції програмного забезпечення Skype і необхідного устаткування до налагодження зв`язку мною було витрачено близько 40 хвилин. При цьому треба зазначити, що більшість операцій проводилися за методом «наукового тику», а також те, що в самому процесі налагодження зв`язку брав безпосередню і активну участь мій дворічний син.

Відео з прес-конференції дивіться тут

Дмитро Бобесюк