Психічний стан Клиха погіршується - адвокат

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Докка Іцлаєв після відвідування Клиха у чеченському СІЗО.

За словами адвоката, він хотів поговорити зі своїм підзахисним, але розмови не вийшло.

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"Привітався зі Стасом. Він подав руку і мовчить. Запросив його сісти, а він питає: "Навіщо весь цей цирк? Де Дербент, а де Москва?... Навіщо я його не відправляю додому?". Потім пішли імена людей. Запитує, чи знаю я їх, і де вони зараз? Намагаюся зупинити його, перевести розмову на те, з чим прийшов до нього. Майже півгодини бесіди в такому форматі. Розмова у нас явно не вийшла. Мені причина зрозуміла – хвороба Станіслава прогресує", - написав Докка Іцлаєв.

За словами адвоката, в СІЗО розуміють, що Клих хворий, але тепер на українця чекає етапування, яке може відбутися одразу після новорічних свят. На думку Іцлаєва, на новому місці у Клиха можуть виникнути серйозні неприємності із-за його хвороби.

"Якщо в СІЗО Грозного розуміють, що Станіслав хворий, то там, куди його привезуть, відразу це не зрозуміють ні співробітники ФСВП, ні засуджені, з якими зіткнеться Станіслав. Можуть бути серйозні неприємності", - написав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 року ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року - на початку 1995 року сам брав у них участь.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.