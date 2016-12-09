МЗС про недопуск консула до Клиха: Росія хоче приховати наслідки нелюдського поводження

Про це йдеться в оприлюдненій заяві МЗС, повідомляє прес-служба відомства.

«Зухвале і безпідставне ігнорування так званим правосуддям Російської Федерації законного права консульської посадової особи України відвідати громадянина власної держави стало черговим свідченням упередженості суду щодо цієї резонансної справи та підтвердженням спроб приховати наслідки нелюдського поводження щодо Станіслава Клиха», - йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладно надати дозвіл консульським посадовим особам України на відвідання незаконно засудженого громадянина України Клиха, а також інших незаконно утримуваних в РФ українських громадян, як це передбачено положеннями статті 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1995 року.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 року ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року - на початку 1995 року сам брав у них участь.

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Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

За інформацією адвоката Іллі Новікова, Карпюка 5 грудня було відправлено для відбування покарання у колонію у м. Володимир (Володимирська обл.) РФ; Клих залишається в Грозному.