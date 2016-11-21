Засудженому в Чечні до 20 років колонії українцю Клиху суд додав ще місяць

Як повідомляє "Кавказький вузол", з огляду на те, що Клих вже відбуває 20-річний термін у справі УНА-УНСО, Шаіпов замінив політв'язню обов'язкові роботи 1 місяцем колонії, тобто з розрахунку вісім годин за один день.

Такий розрахунок встановлений пунктом "г" частини 1 статті 71 КК (порядок визначення термінів покарань при складанні покарань).

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Оскільки Шаіпов застосував повне, а не часткове складання вироків, сумарний термін, призначений Клиху, склав 20 років 1 місяць суворого режиму.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Верховний суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.

Справа Карпюка і Клиха сфабрикована Російським слідчим комітетом і в ній фігурує прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За офіційними матеріалами справи, в 1994 році Яценюк носив прізвисько "бойовик Арсен", воював у Чечні проти російських військ з Олександром Музичком, відомим як Сашко Білий, а ще - колишнім керівником львівської організації УНА-УНСО Андрієм Шкілем і, власне, нині підсудними в Чечні українцями - Карпюком та Клихом.