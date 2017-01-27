Урну з прахом письменника Олександра Олеся доправили в Україну

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що останки українського поета Олександра Олеся привезли до України.

Відповідну інформацію в коментарі УНІАН підтвердив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Він зазначив, що останки Олеся та його дружини було доставлено до аеропорту "Бориспіль" сьогодні вранці.

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Як повідомляв УНІАН, Олександр Олесь помер у 1944 році і був похований в Чехії.

Ренту за місце на кладовищі, де був похований поет, до останнього часу платив громадянин Чехії, вихідець з України Володимир Михайлишин. Але нещодавно він помер, і його син вирішив поховати в цій могилі свого батька.

Вранці 3 січня на Ольшанському кладовищі в Празі останки Олеся та його дружини було ексгумовано, а в їхній могилі поховано Михайлишина.

Президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

14 січня влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета. Перепоховають Олеся на Лук’янівському цвинтарі.