Кабмін схвалив рішення щодо перевезення і перепоховання останків Олександра Олеся

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко зазначив, що дане рішення спрямоване на те, щоб забезпечити доставку останків Олеся до України і перепоховання його на Лук’янівському цвинтарі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що перепоховання останків поета є обов’язком влади.

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Довідка УНІАН. Олесь помер у 1944 році. Він був похований у Чехії. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі. За даними представників української громади в Чехії, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, з власної ініціативи, громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин. Нещодавно він помер, і його син Роман висловив намір поховати батька на могилі Олеся.

3 січня на Ольшанському кладовищі останки Олеся та його дружини було примусово ексгумовано, а на їхній могилі поховано Михайлишина.

Президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

14 січня влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета.