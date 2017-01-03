Уряд виділить кошти на перевезення останків Олександра Олеся до Києва

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згодою його родичів», – заявив він.

За його словами ситуація, яка склалася з Олесем, знову порушила питання створення українського національного пантеону в столиці України.

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«Зараз МЗС вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання в Чехії. У свою чергу, уряд виділить усі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів до Києва», – додав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

Раніше стало відомо, що останки митця, який похований у Чехії, примусово ексгумовані, а в його могилі на Ольшанському кладовищі в Празі збираються поховати іншу людину.

Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн).

За словами представників української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. Українські діаспоряни повідомляли, що перепоховання було заплановано на 12.00 3 січня. Могилу письменника вже розкопали. На Ольшанському кладовищі перебували представники української діаспори, які чекали на консула.

У свою чергу МЗС України повідомило, що останки Олеся та його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця їх остаточного захоронення.