Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

«Президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся на Батьківщину. Згоду на це вже дали нащадки письменника», - заявив він.

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Також, за словами прес-секретаря, Порошенко доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання в Україні.

Як повідомляв УНІАН, останки Олеся, який похований у Чехії, примусово ексгумовані, а в його могилі на Ольшанському кладовищі в Празі збираються поховати іншу людину.

Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За словами представників української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. Українські діаспоряни повідомляли, що перепоховання було заплановано на 12.00 3 січня. Могилу письменника вже розкопали. На Ольшанському кладовищі перебували представники української діаспори, які чекали на консула.

Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

У свою чергу МЗС України повідомило, що останки Олеся та його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця їх остаточного захоронення.

Пізніше посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що родичі Олеся, які проживають у Канаді, згодні на перепоховання останків письменника в Україні.