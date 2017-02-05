Жебрівський доповів Порошенку про відновлення електропостачання Авдіївки

Про це йдеться в повідомленні на сторінці президента у twitter.

«Нарешті Авдіївка зі світлом! Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський щойно доповів про відновлення електропостачання Авдіївки».

Нарешті Авдіївка зі світлом! Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський щойно доповів про відновлення електропостачання Авдіївки. pic.twitter.com/yZlWntrX1o — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив про завершення робіт з відновлення ліній електропостачання до Авдіївки.

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Нагадаємо, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, виникли проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працювала Донецька фільтрувальна станція.

4 лютого зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки, однак ремонтні роботи не вдалося здійснити через прицільний вогонь окупантів.