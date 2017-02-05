Фахівці відремонтували лінії електропостачання до Авдіївки – Цеголко

Про це на своїй сторінці у Facebook прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

«Ремонтні бригади нарешті завершили роботи з відновлення лініі електропостачання до Авдіївки, - про це Президенту повідомив Віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко. Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту», – написав він.

За його словами, розпочався наступний етап – приєднання до трансформаторних підстанцій.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки. 30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, виникли проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працювала Донецька фільтрувальна станція.

3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки. Вдень 3 лютого голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бригади електромонтажників напередодні, 2 лютого, почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП.

4 лютого зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки, однак ремонтні роботи не вдалося здійснити через прицільний вогонь окупантів.

Сьогодні, 5 лютого, у ДСНС повідомили, що в квартирах жителів міста є тепло, вода подається за графіком, втім електропостачання відсутнє.