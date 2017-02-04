Ситуація в Авдіївці: ремонтні бригади знову намагаються відновити електропостачання, СЦКК гарантував "тишу"

Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зранку групи електромонтерів та розмінувальників знову вийшли на лінію пориву ЛЕП під Авдіївку. Від російської сторони в СЦКК отримали письмове підтвердження щодо припинення вогню», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням.

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Російська сторона в СЦКК надавала гарантії припинення обстрілів Авдіївки 31 січня, 1 та 2 лютого, проте щоразу вони були зірвані. Під обстріли потрапляли і мирні жителі, і бригади ремонтників, які виїжджали на відновленні лінії електропередач, що живить місто.

3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.

Бригади електромонтажників вчора почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП.