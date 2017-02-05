Авдіївка майже вся підключена до електропостачання, за винятком одного мікрорайону - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 20:00 5 лютого до електропостачання підключене майже все місто, залишаються не підключеними до електропостачання лише мікрорайон «Ювілейний», вулиці Грушевського, Маяковського, Степна, Незалежності, 50-ти річчя АКХЗ, Пархоменко та вулиця Донецька.», - йдеться у повідомленні.

Також в ДСНС зазначають, що тривають відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі.

Крім того, для проведення робіт з розмінування направлено 2 піротехнічні групи (7 чоловік особового складу) та 2 одиниці техніки.

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«Станом на 20:00 піротехнічними групами Головного управління ДСНС України у Донецькій області проведене обстеження дороги від с. Кам'янка до Донецької фільтрувальної станції 3,5 км та 2,1 га території поблизу Донецької фільтрувальної станції», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 5 лютого, ремонтні бригади завершили роботи з відновлення ліній електропостачання до Авдіївки.

Президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook: «Нарешті Авдіївка зі світлом. Голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський щойно доповів про відновлення електропостачання Авдіївки».

***Російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста.

3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.

Вдень 3 лютого голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бригади електромонтажників напередодні почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП.

4 лютого зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки, однак ремонтні роботи не вдавалося здійснити через прицільний вогонь окупантів.