Понад 10 штурмів та 7,5 тисяч випущених боєприпасів: у СЦКК розповіли, що Авдіївка пережила за останні п'ять діб

Про це сьогодні на брифінгу щодо ситуації в Авдіївці заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко, повідомляє Міністерство оборони.

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"Протягом останніх 5 діб російсько-окупаційні війська 13 разів здійснювали штурмові дії, спрямовані проти підрозділів Збройних сил України та мирного населення в районі Авдіївки. Понад 7 тис. 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. 3 доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирних жителях Авдіївки", - сказав Петренко.

За його словами, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно складною та напруженою, але Збройні сили готові до будь-якого варіанту розвитку подій, водночас докладають усіх зусиль, аби відбулося зниження напруги та продовжилося виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

Зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, є жертви серед населення та серед військовослужбовців Збройних сил України.