Десять найголовніших подій минулого 2008 року

Поглиблення соціального розшарування та спортивні перемоги, політичне протистояння та дипломатичні здобутки, техногенні катастрофи та початок реального реформування у вищій освіті - таким побачили минулий рік експерти та журналісти УНІАН Завершуючи цей рік, редакція звернулась до експертів, а також провела опитування серед журналістів редакції, на тему, які добрі або ж драматичні події були визначними для України та українців. Отже, десять визначних подій 2008...

Фінансова криза (але кризі, яка “офіційно” прийшла восени, передували інфляція, суттєве подорожчання продуктів та ліків)

Цього року, якщо вірити праволіберальним експертам, далися взнаки підвищення пенсій та зарплат, які робили протягом останніх п’яти років практично всі уряди. Свято бюджетних видатків закінчилось. І хоча парламент і далі “приводить у відповідність зарплату до прожиткового мінімуму”, фактично підвищуючи її при порожній казні, а прем’єр обіцяє, що всі соціальні виплати будуть збережені, люди стали бідніші. Інфляція цього року за різними оцінками становитиме від 20 до 30 відсотків. Це був рік, коли ліки могли подорожчати за одну ніч на 50-100 відсотків, промислове виробництво два останніх місяці падало майже на 20 відсотків, гривня то зміцнювалась, то дешевшала, люди втрачали, як на заощадженнях, так і на зарплатах, прив’язаних до долара.

17 грудня вітчизняна грошова одиниця досягла свого історичного мінімуму, долар у київських обмінниках коштував 10 гривень. Опозиція почала загрожувати владі масовими акціями протесту та прогнозувати соціальні бунти.

За оптимістичними прогнозами, така ситуація у економіці триватиме ще все перше півріччя 2009 року.

Відзначення 75-річниці Голодомору

Зусилля дипломатичного корпусу у тому, щоби донести до людей правду про Голодомор мали свій результат. 3 липня 2008 року, Парламентська Асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про Голодомор 1932–1933 років у Україні, а 23 жовтня 2008 року резолюція щодо роковин Голодомору – штучного голоду в Україні 1932–1933 років, була ухвалена Європейським Парламентом.

У листопаді чотири президенти приїхали до Києва на відзначення 75-х роковин Голодомору. Світ дізнався правду про страшну трагедію. Телеграми із співчуттям щодо цієї трагедії в Україні надіслали десятки керівників держав, включаючи колишнього й нинішнього президентів США.

А головне, ця трагедія стала відомою українському суспільству.

Візит Вселенського патріарха Варфоломія на святкування 1020-річчя Хрещення Русі

Безумовно, визначною подією року став приїзд до Києва Вселенського патріарха Варфоломія на святкування 1020 річчя Хрещення Русі. Найвищий рівень прийняття його святості, зустріч його Президентом Віктором Ющенком, окремий прийом у Софії Київській, приїзд багатьох православних делегацій вищого духовенства та богословів з інших держав, надзвичайно широке висвітлення цього візиту у пресі, масовий приїзд православних віруючих з усієї України на урочисті богослужіння за участю патріарха запам’ятається суспільству як одна з найяскравіших подій року.

Один з лейтмотивів візиту для широкого загалу стало те, що православна церква в Україні має давнє коріння і споріднена із світовим Візантійським православ’ям.

Вступ до СОТ

Всі опитані нами “чисті” економісти вважають, що це визначна подія, над якою багато працювали два останніх президенти країни. Аксіоматичним вважається, що наш вступ до СОТ дасть новий поштовх розвитку економіки, що участь у багатосторонній торгівлі при всіх ризиках це прекрасний шанс для галузей української промисловості. На думку економістів, без СОТ, без зовнішньої конкуренції не створюються механізми стимулювання технічного та технологічного переозброєння економіки.

Запровадження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

Цього року зовнішнє тестування вперше стало обов’язковим для всіх випускників шкіл. Без сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти неможливо було вступити до жодного вишу. Нова форма вступу одразу викликала в суспільстві бурхливе обговорення (дискусії щодо нього тривають і досі) і стала предметом гучних заяв політиків. Але нарешті українські абітурієнти дочекалися, хай поки і не стовідсоткової, але все ж таки можливості рівного доступу до освіти, яка вже давно панує в Європі та Америці.

Повінь у Західній Україні

Наприкінці липня Західну Україну охопило лихо. Через сильні грозові дощі, які не припинялися кілька днів поспіль, 26 липня на території Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей вже вирувала повінь. Гірські ріки вийшли з берегів. Вода змивала все на своєму шляху: береги, дамби, автомобільні дороги, мости, хати. Люди втрачали все – домівки, худобу, угіддя, врожаї, а головне – втрачали близьких. На думку Президента Віктора Ющенка, цьогорічна повінь стала другою за масштабами загальнонаціональною катастрофою після аварії на Чорнобильській АЕС.

Досягнення олімпійської збірної та здійснення мрії братів Кличків

Напередодні від’їзду олімпійської збірної України до Китаю в пресі стабільно з’являлися песимістичні прогнози. Звідусіль лунала думка, що афінський результат (12 місце серед 202 країн учасниць, 23 медалі) не повторити. Але прогнози не тільки не справдилися, цьогоріч Україна досягла свого найвищого результату – стала одинадцятою, а за кількістю медалей (27) це найкращий виступ української збірної за всю її історію. Золото в Україну привезла фехтувальниці, стрільці з гвинтівки, пістолета, лука. Наші спортсмени показали, що вони здобувають олімпійське золото навіть попри мізерне фінансування на фоні майже цілковитої відсутності сучасних спортивних залів, басейнів, кортів.

Також цього року втілилися в життя давня мрія братів Кличків - вони одночасно стали чемпіонами світу. Клички – єдині в історії професійного боксу рідні брати - суперваговики, яким вдалося досягти такого унікального результату. Після перемоги в бою з нігерійцем Семюелем Пітером Віталій Кличко додав пояс найпрестижнішої версії WBC до титулів IBF і WBO брата Володимира. Відтепер вони чемпіони світу з боксу у надважкій вазі за різними версіями. Юлія Тимошенко у привітанні до братів зазначила, що вони роблять “дуже багато для міжнародного визнання України, значно більше, ніж усі політики разом узяті”.

Поневіряння українських моряків у полоні сомалійських піратів

Вже більше трьох місяців українські моряки перебувають у полоні сомалійських піратів. 25 вересня судно “Фаїна” було захоплене біля берегів Сомалі. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які призначалися Кенії. Спочатку пірати зажадали викуп за полонених у розмірі $35 мільйонів. Після тривалих переговорів суму вдалося знизити до 3 мільйонів. Речник МЗС України стабільно повідомляє, що процес звільнення українських моряків триває. Але, здається, суттєвих зрушень у переговорному процесі нема. Сомалійські пірати, які вийшли на зв’язок з УНІАН, взагалі доволі категорично стверджують, що Україна як держава самоусунулася від переговорів щодо визволення моряків “Фаїни”. Тож коли нарешті закінчаться поневіряння українських моряків на сьогодні не може сказати ніхто.

Вибух у житловому будинку в Євпаторії Високосний рік ще раз вирішив нагадати про себе наостанок – цього разу у вигляді вибуху в житловому будинку. Вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Два під`їзди були вщент зруйновані, загинули 27 осіб. 21 людину МНСникам вдалося врятувати.

Ця аварія вкотре висвітила проблеми житлово-комунального господарства. Українці вже не можуть безпечно почуватися у власних домівках, адже останні іноді нагадують порохову бочку, і не без вини ЖЕКів та місцевої влади. Після вибуху в Євпаторії уряд видав розпорядження перевірити по всій країні підвальні і цокольні приміщення житлових будинків на наявність в них небезпечного виробництва або на зберігання небезпечних речовин

Трагедія в Євпаторії бодай на якійсь час об’єднала ворогуючих Президента і прем’єра: 25 грудня вони практично одночасно прибули до Євпаторії. Голова держави, на диво пресі, позитивно оцінив саме роботу уряду.

Загострення відносин із Росією і відсутність газового контракту на наступний рік

Бувало, що Україні доводилося входити у Новий рік без підписаного із Російською Федерацією газового контракту, бувало, що остаточні умови постачання газу узгоджувалися вже у січні наступного року. Але ще ніколи відсутність контракту не накладалася на таке загострення російсько-українських відносин. Поки що країнами навіть не узгоджена сума газового боргу. Росія робить Україні гучні попередження, про те, що припинить постачання газу, та апелює до авторитету європейських споживачів, кажучи, що через Україну у них можуть виникнути проблеми із транзитом. Президент пообіцяв, що частково для сплати боргу будуть використані резерви НБУ. До проблеми відносин із Росією та газового боргу долучається багато емоційних нашарувань, взаємних обвинувачень представників української влади та відкритих запитань на кшталт, кому боргує Україна - “Газпрому” чи компанії “РУЕ”, наскільки вони тотожні і хто стоїть за останньою? Так чи інакше, у цьому році не підписання контракту із РФ виглядає справді тривожно.

Анна Ященко, Маша Міщенко