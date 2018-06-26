Внєшекономбанк Росії почав «витягувати» Промінвестбанк

У суботу стало відомо, що в «Промінвестбанк» для його оздоровлення почали надходити кошти від одного з найпотужніших російських банків - «Внєшекономбанку». Надійшло більше 190 млн. доларів, протягом тижня очікується ще більше мільярда. Таким чином, Андрій Клюєв, якого називають новим власником банку, почав «підтягувати» російські кошти для виведення ПІБа з кризи, яка, м`яко кажучи, затягнулася.

Що це означає для майбутнього Промінвестбанку і для банківської системи країни?

Подію достатньо позитивно оцінили ряд народних депутатів з різних політичних сил. На їхню думку, завдяки цьому «Промінвестбанк» вже незабаром зможе повноцінно запрацювати.

Зокрема, перед своїм візитом до Москви спікер українського парламенту Володимир Литвин заявив, що «співпраця нових приватних інвесторів з російським Внэшеконобанком дозволить в найкоротші терміни розблоковувати роботу одного з системних українських банків». Він закликав НБУ надати максимальне сприяння приватним інвесторам. Шефа підтримав і керівник фракції Блоку Литвина в парламенті Ігор Шаров, назвавши залучення російських коштів «позитивним сигналом» і виразив упевненість, що «нові інвестори, відновивши ПІБ, підставлять плече всій банківській системі і економіці в цілому».

Голова парламентського комітету з питань ПЕК Микола Мартиненко нагадав, що в "Промінвестбанку" розміщені значні кредитні портфелі таких життєво важливих для української енергетики підприємств, як "Вугілля України" і "Нафтогаз України". «Тому нормалізація роботи банку дозволить їм ефективніше працювати над подоланням економічної кризи», - упевнений депутат.

А колишній «червоний директор» і керівник Новокраматорського машинобудівного заводу, Герой України Георгій Скудар, зауважив, що цієї події чекали як керівники безлічі підприємств, кошти яких знаходяться в «Промінвестбанку», так і тисячі простих вкладників. Тепер за його словами, можуть зітхнути з полегшенням також мери ряду міст південного Сходу країни.

Нагадаємо, що почалося все з атаки невеликої групи професійних рейдерів. Схема проста: за допомогою інформаційної атаки викликати паніку, примусити хитатися підприємство і захопити його. А потім перепродати будь-кому охочому. Особливо активізувалися рейдери з посиленням економічної кризи – стали розсилати sms-повідомлення на телефони вкладників про проблеми в банку. Після того, як перед банкоматами в Донецьку вишикувалися черги, на початку жовтня НБУ був вимушений втрутитися і ввести у ПІБі тимчасову адміністрацію із заступником голови Нацбанку Володимиром Кротюком на чолі.

В той же час, попри припинення поточних операцій, банк залишився досить привабливим. До останнього часу він входив до числа лідерів українського банківського ринку. За станом на жовтень 2008 року активи ПІБа склали 27,6 млрд.грн., власний капітал - 3,7 млрд.грн., зобов`язання перед кредиторами - 23,9 млрд.грн., чистий прибуток - 510,3 млн.грн. (8,4% прибутку, одержаного за дев`ять місяців 2008-го всією банківською системою країни). Основними його перевагами експерти називають його розгалужену мережу, вдале розміщення філіалів і привабливість офісних будівель. Також кажуть про високу якість кредитного портфеля - на банк зав`язана величезна кількість підприємств, зокрема, й промислових регіонів України.

Спочатку банк намагалися підтримати саме керівники ряду підприємств-вкладників на чолі з Валентином Ландиком, який, як відомо, є власником добре відомого не тільки в Україні виробника холодильників концерну «Норд». Вони пропонували за рахунок внесків, які вони тримали в ПІБі, провести емісію, отримати акції банку і відновити роботу фінустанови.

Проте, схоже, на банк почали претендувати крупніші сили, зокрема, пов`язані з урядом і оточенням Президента. І НБУ зарубав пропозиції групи промисловців. У секретаріаті Ющенка почали наполягати на націоналізації. Хоча багато експертів більш ніж скептично оцінювали подібного роду заяви - сьогодні у держави просто немає вільних коштів для відновлення повноцінної роботи банку. Не виключено, що головною метою було «розпиляти» банк на шматки.

Недоцільність участі держави підтвердив і глава парламенту. Володимир Литвин заявив, що державні ресурси потрібні для інших галузей і ліквідації наслідків економічної кризи. За словами Ігоря Шарова, спроби націоналізувати «Промінвестбанк» закінчилися би плачевно, швидше за все, банк чекала б доля банку «Україна».

У цій ситуації, серед реальних претендентів на купівлю банку і почали згадувати імена братів Клюєвих. Зокрема, крупні вкладники – керівники підприємств, а також мери кількох міст (зокрема Донецька і Макіївки), вели активні переговори з одним із заступників керівника Партії регіонів Андрієм Клюєвим. Незабаром в пресі з`явилася інформація про купівлю 68% акцій банку австрійським Slav AG, який пов`язують з братами Клюєвими. І ось тепер – інформація про те, що Внєшекономбанк почав перерахування конкретних сум для ПІБа.

Важливим моментом той же Георгій Скудар називає факт, що «Внєшекономбанк » в результаті отримаэ лише частину акцій ПІБа, а управління залишиться за компанією Клюєвих. За неофіційною інформацією, в цілому Клюєв заведе в «Промінвестбанк» на його оздоровлення біля $ 2 млрд.

Довідка УНІАН. Внєшекономбанк , що є правонаступником Внєшекономбанку СРСР, був створений в 1924 р. У 2007 р. його перетворили на державну корпорацію «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк )». 100% її акцій належать уряду РФ. На сьогоднішній день ВЕБ є агентом уряду з обслуговування зовнішнього боргу, стягнення кредиторської заборгованості колишнього СРСР, управління коштами Пенсійного фонду РФ, а також з надання позик і гарантій російським експортерам. На 1 грудня капітал ВЕБ склав 262,5 млрд крб. ($9,5 млрд), а чисті активи — 534,5 млрд крб. ($19,3 млрд).

Валентин Марченко