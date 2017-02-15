Вище керівництво держави вшанувало пам'ять українців, полеглих в Афганістані (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Воїни Почесної варти відсалютували шістьма залпами, пролунав Державний Гімн України.

У заходах також взяли участь, зокрема, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени уряду, військові, представники громадських організацій.

У зверненні з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав президент зазначив, що українські воїнів з честю виконали свій обов'язок, продемонстрували вірність присязі, мужність та героїзм. Глава держави нагадав, що лише через афганську війну пройшло близько 160 тис. українців, багато з яких загинули.

Читайте такожКличко вручив 15-ти воїнам-інтернаціоналістам сертифікати на квартири

«Покоління, обпалене полум’ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови Української держави. Воїни-афганці сказали своє вагоме слово під час Революції гідності, їх бойовий досвід і тепер є запорукою багатьох перемог у боротьбі з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність України», - йдеться у зверненні.

Президент подякував ветеранам за мужність в нинішній обороні рідної землі, за допомогу Збройним силам, за досвід, який передають молодому поколінню захисників України, за самовіддану працю задля величного майбутнього держави. Він побажав їм миру, міцного здоров’я, успіхів та добробуту.