У Тернополі вшанували воїнів-афганців

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, учасники заходу хвилиною мовчання пом`янули тих, чиє життя обірвала війна в Афганістані.

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Перед концертом Воїнів-інтернаціоналістів привітав голова ТОДА Степан Барна. Він подякував ветеранам за честь, мужність та стійкість, за допомогу у вихованні і навчанні бійців української армії, яка сьогодні боронить цілісність і незалежність України.

«В ці дні ми згадуємо всіх, хто поліг в пеклі афганської війни. За офіційними даними, під час афганської війни загинули понад 15 тисяч солдатів, Україні війна обійшлася у більш ніж 3 тис. мешканців. На жаль, ворог прийшов на нашу землю. І учасники війни в Афганістані не залишилися осторонь подій в державі і брали активну участь у АТО. 69 воїнів-афганців, які проживають на Тернопільщині, з гідністю виконали свій обов`язок на сході України. А шестеро учасників бойових дій в Афганістані продовжують захищати територіальну цілісність нашої держави у лавах Збройних Сил України. Дякую всім, хто із честю виконав свій інтернаціональний обов’язок, і тим, хто сьогодні захищає нашу свободу і незалежність», – сказав Барна.

За мужність і героїзм, патріотичне виховання молоді, активну громадську діяльність та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав очільник краю відзначив грамотами членів обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану Миколу Гоя, Богдана Гумницького, В’ячеслава Кравчука, Ігоря Тараса, Володимира Фаріончука.

Завтра, 15 лютого о полудні в парку «Національного відродження» представники влади, духовенства та громадськість візьмуть участь у мітингу-реквіємі та покладанні квітів до пам’ятника воїнам- афганцям з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

А 16 лютого у ПК «Березіль» відбудеться концерт народного самодіяльного ансамблю воїнів-афганців «Долг», присвячений річниці виведення військ з Афганістану та воїнам, які захищали та захищають цілісність України в зоні проведення АТО.

Окрім цього, згідно з розпорядженням голови ОДА, 30 учасників бойових дій на території інших держав, які проживають на Тернопільщині, отримають матеріальну допомогу.