Охоронця Вороненкова прооперували, його стан важкий - медики

20:58, 23 березня 2017
Суспільство
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Охоронець екс-депутата Держдуми був поранений в живіт і втратив багато крові.

Вбивця Вороненкова помер на операційному столі / УНІАН

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами медиків, операція тривала 4 години. Охоронець екс-депутата Держдуми був поранений в живіт і втратив багато крові. Лікарі кажуть, що його стан важкий, але контрольований.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив Вороненкова, було при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність. На даний момент відомо, що особа вбивці Вороненкова встановлена, це громадянин України. Вбивця помер на операційному столі.

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Новина в сюжеті: Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова у Києві
Теги: #вбивство#охоронець#операція#Вороненков