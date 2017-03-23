Охоронця Вороненкова прооперували, його стан важкий - медики

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами медиків, операція тривала 4 години. Охоронець екс-депутата Держдуми був поранений в живіт і втратив багато крові. Лікарі кажуть, що його стан важкий, але контрольований.

Читайте такожВбивця Вороненкова не зміг би дати свідчень, навіть якщо б вижив - лікар

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив Вороненкова, було при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність. На даний момент відомо, що особа вбивці Вороненкова встановлена, це громадянин України. Вбивця помер на операційному столі.