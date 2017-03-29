Україні пригрозили виключенням з Євробачення через Самойлову - ЗМІ

Гендиректор Європейської мовної спілки (EBU) Інгрід Дельтенре заявила, що Україні можуть загрожувати санкції через заборону в'їзду представниці РФ на Євробаченні Юлії Самойлової. Про це вона розповіла в інтерв'ю швейцарському сайту Blick.

Дельтенре висловила жаль, тому що, на її думку, Євробачення нібито використовується "для політичних ігор влади".

"Конкурс пісні Євробачення повинен тішити мільйони людей й об'єднувати, він не повинен використовуватися, щоб налаштувати їх один проти одного", - наголосила гендиректор EBU.

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Якщо жодного рішення не буде прийнято у найближчі кілька тижнів, Україні загрожують санкції аж до тимчасового виключення з Євробачення, пригрозила Дельтенре.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

За даними ЗМІ, Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили у Кремлі.