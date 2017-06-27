Підірваний у Києві полковник ГУР керував охороною Вороненкова - ЗМІ

Військова частина, якою керував загиблий унаслідок вибуху в Києві Максим Шаповал, серед іншого займалася охороною екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовника, крім свого основного завдання, також підлеглі Шаповала здійснювали охорону.

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"Охоронець Вороненкова, який убив кілера – був з бойових розвідників і кілька разів служив в АТО", - сказав співрозмовник. Водночас співрозмовники не вважають це основною версією вбивства Шаповала.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок вибуху автомобіля сьогодні в Києві загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони України полковник Максим Шаповал.

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.

Загибель Шаповала розслідуватиме Головна військова прокуратура.