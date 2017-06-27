Журналіст розповів, хто стоїть за підривом авто офіцера Міноборони у Києві

У центрі Києва на вулиці Механізаторів підірвана машина начальника управління спеціального резерву ГУР Міноборони полковника Максима Шаповала, який керував підрозділом, що брав активну участь у захисті України від російської агресії, у бойових діях на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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"Немає ніяких сумнівів, що він загинув унаслідок терористичної атаки російських спецслужб. Почерк вбивць - такий же, як при вибуху журналіста Павла Шеремета в Києві й при вибуху заступника начальника управління контррозвідки СБУ в Донецькій області Олександра Хараберюша в Маріуполі", - йдеться у його повідомленні.

Журналіст упевнений, що російські спецслужби розгорнули широкомасштабну терористичну війну проти державних діячів та співробітників українських спецслужб, які беруть найбільш активну участь у боротьбі з окупантами.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська вибухнув автомобіль. Внаслідок події загинув водій.

ЗМІ повідомили, що в результаті вибуху автомобіля загинув начальник резерву ГУР Міноборони Максим Шаповал.