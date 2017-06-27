Розслідуванням вибуху автомобіля в Києві займеться військова прокуратура - Матіос

Вибух автомобіля сьогодні в Києві, внаслідок якого загинув офіцер Міноборони, розслідуватиме Головна військова прокуратура, повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЗ'явилося відео з місця вибуху автомобіля в Києві«Рішенням (постановою) генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головної військової прокуратури», - заявив він.

Крім того Матіос висловив співчуття родині загиблого військового.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти, вибухотехніки, лікарі «швидкої» та рятувальники. Встановлюються причини і обставини вибуху.

Пізніше у МВС повідомили, що під час вибуху автомобіля сьогодні в Києві загинув військовослужбовець, а подію кваліфіковано як теракт.