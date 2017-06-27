Геращенко порівняв сьогоднішній теракт у Києві з замахом на нього самого

Народний депутат Антон Геращенко заявив, що вибух в Солом'янському районі Києва, в результаті якого загинув співробітник головного управління розвідки Міноборони, стоїть в одному ряду з замахом на нього самого, на полковника Олександра Хараберюша (загинув в результаті вибуху в автомобілі в Маріуполі), а також з вибухом авто Павла Шеремета, передає 112.ua.

За словами нардепа, конкретні виконавці можуть бути різні, але організатори одні і ті ж. На території Росії створений і з минулого року діє терористичний центр, мета якого засилання кілерів і диверсантів на територію України для скоєння вбивств і терактів.

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"Я можу підтвердити, що це дійсно співробітник головного управління розвідки Міноборони, який займався протидією російської агресії. Так що це терористичний акт, можливо, це акт відплати і ті, хто робили замах прекрасно знали, що цей чоловік є важливим співробітником у справі забезпечення оборони і безпеки України", - сказав Геращенко.

За його словами, на даний момент поліція знімає показання відеокамер, опитує свідків, збирає останки автомобіля для визначення типу вибухового пристрою.

Поліція поки ім'я загиблого не повідомляла.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві вибухом було знищено автомобіль. Повідомляється, що загиблий під час вибуху авто в Києві керував спецназом ГУР.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня співробітники Служби безпеки затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України Антона Геращенко.