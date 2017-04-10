Соціологи зафіксували в Росії "відлигу": зросла кількість симпатиків США, ЄС і України - опитування

Частка росіян, які негативно ставляться до США, знижується: зараз цю країну погано сприймають 52% проти 64% у 2016 році і 73% в 2015-м.

Це випливає з результатів опитування «Левада-Центру».

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Добре до США ставляться 37% респондентів (рік тому таких було тільки 25%, а два роки тому - 19%). У відношенні до Євросоюзу також спостерігається позитивна тенденція: зараз йому симпатизують 36% росіян (проти 25% у 2015 році), а погано ставляться до нього 53% (частка знизилася з 2015 року, коли їх було 64%).

До України теж стали краще ставитися - зараз в позитивному ключі відгукуються 34% респондентів проти 25% в 2016 році, а негативно ставляться до ній 56% (раніше - 59%).

Щодо Білорусі та Китаю фігурують зовсім інші цифри: цим країнам симпатизують 79% і 78% респондентів відповідно. Негативно - лише 13% опитаних. До Туреччини добре ставляться 47% росіян, негативно - 34%.

Що стосується ставлення до Росії та росіян за кордоном, 33% опитаних вважають, що "нас стали більше боятися", 12% - "нас стали більше ненавидіти". Кожен п'ятий (19%), навпаки, вважає, що Росію за останній рік стали більше поважати. Кожен десятий (10%) - що РФ стали більше розуміти.

В цілому, на думку респондентів, Росія викликає на Заході тривогу (22%), страх (21%), презирство (14%), повагу (15%), співчуття (4%).

Опитування було проведено 31 березня - 3 квітня серед 1600 осіб у 137 населених пунктах. Статистична похибка не перевищує 3,4%.