Більшість росіян "погано" і "дуже погано" ставляться до України, при цьому не вважаючи її "закордоном" - опитування

Про це свідчить соцопитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

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Так, відповідаючи на запитання, як вони в цілому ставляться зараз до України, 39% респондентів вказали «переважно погано», 15% - «дуже погано». 31% - «в основному добре», тільки 2% - «дуже добре». 13% вагалися з відповіддю.

При цьому 53% опитаних відзначили, що не вважають Україну закордоном, 42% вважають Україну закордоном, 5% не змогли дати відповідь.

Водночас Білорусь не вважають за кордоном 61%, 33% вважають Білорусь закордоном, не змогли дати відповідь - 5%.

При цьому 25% переконані, що Росія повинна будь-якими засобами, якщо буде потрібно, то і силою, утримувати під своїм контролем колишні республіки СРСР. 65% дотримуються протилежної думки, не змогли дати відповідь - 10%.

Опитування було проведене 20-23 грудня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше у 137 населених пунктах 48 регіонів країни.