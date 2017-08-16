Прокуратура відкрила дві кримінальні справи за фактом інциденту за участю нардепа Мельничука

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом вчорашнього інциденту за участі народного депутата України Сергія Мельничука. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожОчевидці опублікували відео стрілянини в Києві за участю нардепа Мельничука«Прокуратурою міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом умисного перешкоджання особою, яка займає особливо відповідальне становище, а саме народним депутатом України Сергієм Мельничуком, виконанню рішення суду щодо виселення громадської організації з нежилих приміщень, які розташовані в дитячому садочку по вул. Сабурова на Троєщині, та їх повернення Управлінню освіти Деснянської районної в м. Києві адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Відповідні відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 382 КК України.

Зазначаєтьсч, що під час розслідування буде перевірено інформацію щодо обставин конфлікту, що мав місце вчора за участі Мельничука, а також надано правову оцінку діям його учасників.

Крім того за вказаним фактом поліція зареєструвала ще одне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), додали в прокуратурі.

Питання про об’єднання цих кримінальних проваджень буде вирішено у ході досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня низка ЗМІ заявили, що Мельничук або його помічник влаштували стрілянину на столичній Троєщині.

У поліції Києва підтвердили факт стрілянини в Деснянському районі під час конфлікту за участю Мельничука. «Вже з’ясовано, що стріляв не народний депутат», - сказала речниця Нацполіції Києва Оксани Блищик.

Вона повідомила, що особу стрілка встановлено, але не змогла сказати, чи підтверджується факт, що це був помічник або охоронець Мельничука.

«Стріляла людина в повітря», - зауважила Блищик і додала, що пошкоджено лише автомобіль, оскільки люди його оточили, пошкодили скло, колеса, але постраждалих немає. За її словами, саме цим автомобілем на місце події і прибув Мельничук.

У свою чергу прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що справу зі стріляниною розслідуватиме військова прокуратура. При цьому вона не змогла озвучити причини, через які Нацполіція передала цю справу військовій прокуратурі.

У переданій агентству УНІАН заяві прес-служби депутата йшлося про те, що 15 серпня в Деснянському районі столиці по вул. Сабурова, 16-а на Мельничука було скоєно напад. І що нібито на момент інциденту політик виконував свої депутатські обов’язки з перевірки звернення члена Українського конгресу інвалідів Юрія Шеремета.

«Герой Майдану повідомив, що відбувається рейдерське захоплення приміщення, в якому перебуває школа для дітей-інвалідів з обмеженими можливостями «Славія», - сказав Мельничук і додав, що виїхав, аби з’ясувати обставини. Зустріли Мельничука, йдеться в повідомленні, «люди, які представилися громадськими активістами, а насправді, як виявилося згодом, вони були охоронцями фірми «Донбас». Саме вони у кількості понад 30 осіб намагалися виселити з приміщення трьох представників школи – інвалідів, одна з жінок була на інвалідному візку».

На прохання Мельничука виконавча служба жодних документів не надала, натомість за допомогою охоронної компанії почала вивозити меблі, які належать школі. «Приміщення зсередини виявилося розгромленим», і, зважаючи на таку ситуацію, Мельничук викликав поліцію. Але «тітушки» з брудною лайкою розбили заднє бокове скло в автомобілі, запустили в салон газ, порізали шини і почали стрілянину» - наголосив депутат.

Людина, яка була разом з Мельничуком, пояснив він, є представником державної охорони, яка впродовж останніх 1,5 місяців здійснює його охорону у зв’язку із попередженням замахів на вбивство. Тому, зазначив Мельничук, представник держохорони вимушений був діяти згідно з інструкцією і покладеними на нього посадовими обов’язками.

Мельничук направив депутатське звернення до Міністерства юстиції, КМДА, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури для з’ясування обставин, що мали місце.

Як пообіцяв депутат, одразу після отримання відповідей він дасть розгорнуте інтерв’ю представникам ЗМІ та оприлюднить отримані документи.