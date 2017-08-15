Стрільба за участю Мельничука: поліція підтвердила факт, активісти заявляють про можливі рейдерські розбірки

У поліції Києва підтверджують факт стрілянини в Деснянському районі під час конфлікту за участю позафракційного народного депутата Сергія Мельничука.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник Нацполіції Києва Оксана Блищик.

“Ми підтверджуємо факт стрілянини. Зараз там працює слідчо-оперативна група. Вже з’ясовано, що стріляв не народний депутат”, - сказала вона.

При цьому Блищик підкреслила, що особа стрілка встановлена, але не змогла сказати, чи підтверджується факт, що це був помічник або охоронець народного депутата Мельничука.

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Водночас Блищик наголосила, що постраждалих немає.

“Стріляла людина в повітря”, - зауважила вона.

За словами Блищик, пошкоджений автомобіль, оскільки люди його оточили, й пошкодили скло, колеса, але постраждалих немає.

За її словами, саме цим автомобілем на місце події і прибув Мельничук.

Також Блищик зазначила, що правоохоронці з’ясовують причини виникнення конфлікту. За її словами, йдеться про реалізацію виконавчого провадження, оскільки є рішення суду про виселення з будівлі колишнього дитячого садочку якоїсь організації, яка там зараз перебуває.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що депутат Мельничук чи його помічник влаштували стрілянину на Троєщині.

Водночас, як заявив екс-"донбасівець" Євген Шевченко мали місце рейдерські розбірки.

"Два роки потому шахрайським шляхом дитячий садок було вилучено із комунальної власності, але місцеві мешканці із цим не погодилися. Два роки судів справедливість була відновлена - угоду було визнано незаконною, її було скасовано, а дитячий садок повернуто у комунальну власність", - написав він.

Він повідомив, що сьогодні до дитсадку приїхав народний депутат Мельничук, який став на захист шахраїв-рейдерів.

"Мельничук заявив, що рішення суду для нього нічого не означає і тут буцімто буде його громадська приймальня. Але місцеві такою поведінкою обурилися і у прямому сенсі того слова трохи потовкли йому пику. Нащо Мельничук дістав свій пістолет і почав стріляти у людей", - написав Шевченко.

Також факт рейдерської атаки підтвердив нардеп Борислав Береза.

"На Троєщині стався конфлікт місцевих жителів з рейдерами, які хотіли віджати дитячий садок. Чи не той райончик вибрали. Троєщина зустріла рейдерів так тепло і привітно, що прощаючись рейдери відстрілювалися. Їм це не допомогло. Їх пов'язали", - написав він.