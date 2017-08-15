Охоронець нардепа Мельничука відкрив стрілянину біля дитсадка в Києві (фото)

18:35, 15 серпня 2017
Інциденти
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Раніше повідомили, що сам позафракційний депутат і екс-командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук відкрив стрілянину.

dtp.kiev.ua

Охоронець депутата Верховної Ради Сергія Мельничука влаштував стрілянину на Троєщині в Києві, повідомляє 112.ua.

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Раніше dtp.kiev.ua повідомив, що сам позафракційний народний депутат і екс-командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук відкрив стрілянину по людям біля будівлі дитячого садка на Троєщині в Києві.

"Народний депутат Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині, Машина заблокована, чомусь випали скла і спустилися колеса, Поліція охороняє. Стріляли бойовими!" - сказано в повідомленні.

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Теги: #стрілянина у Києві