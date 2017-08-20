Скандальне вбивство в Одеському СІЗО: прокуратура виявила факти нелюдського поводження з ув'язненими (фото)

В Одесі у суботу, 19 серпня, працівники прокуратури області спільно з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в регіоні Анатолієм Пазичуком провели перевірку дотримання прав ув'язнених у слідчому ізоляторі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

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«У ході перевірки виявлено факти нелюдського поводження з ув'язненими. За результатами перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень)», - йдеться в повідомленні. Проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. 39-річний заарештований, який перебував у слідчому ізоляторі, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 (розбій) і 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури Одеської області, арештант практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди і заманив жертву.

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за п.13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим скоєння ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України).

Начальника СІЗО відсторонили від виконання службових обов'язків.

Як повідомив священик УПЦ КП, капелан СІЗО Дмитро Краснобаєв, в Одеському слідчому ізоляторі після того, як 17 серпня рецидивіст вбив та розчленував жінку-інспектора, б'ють інших арештантів.

Він також стверджує, що жорстоке вбивство інспектора розкрило всю недосконалість і «гниль» існуючої пенітенціарної системи в цілому, і Одеського СІЗО, зокрема. Священик також критикує умови тримання в місцевому ізоляторі з посиланням на інформацію, отриману від ув'язнених.