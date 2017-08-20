В Нацполіціі Одеської області заявляють, що "шмони" в СІЗО - це звичайне явище

«Шмони» в СІЗО - це звичайне явище, вважає радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк щодо того, що сталося напередодні в Одеському СІЗО. Про це він написав на своїй сторінці в Fecebook.

Читайте такожШокуюче вбивство співробітниці Одеського СІЗО: начальника ізолятора зняли з посадиВін зазначає, що «після будь-якої, навіть незначної НП, в таких закладах «шмон»- це звичайне явище. Вказується, що саме в ході них «знищуються всілякі «канатні дороги», вилучаються мобільні телефони, засоби зв'язку і заборонені речі».

«Змушений прокоментувати чутки, які більше схожі на істерики навколо ситуації, пов'язаної з резонансною подією в слідчому ізоляторі тимчасового тримання, що недавно сталася в Одесі. Ніби зараз там «безкінечний шмон» і «ламають людей», грубо порушуючи права і свободи громадян», - пише Форостяк.

Далі радник головного поліцейського Одеської області провів паралель з «радянськими часами».

«А взагалі, це ще з радянських часів ганебна практика, коли заарештованих намагаються тримати в полі колективної відповідальності за будь-кого з «смотрящих», які через ймовірні репресії й самі не зацікавлені в порушеннях, що підривають авторитет керівництва установи або створюють будь-який резонанс. Ну, це таке, окрема історія», - зазначив Форостяк.

Він повідомив, що недавно в МВС створено окреме управління, яке займається правами людини та їх дотриманням.

«І нарешті, діяльність ізолятора - зона відповідальності Державної пенітенціарної служби в складі Міністерства юстиції України. А розслідування злочинів або можливих правопорушень дійсно - справа поліції», - нагадав радник.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня співробітники прокуратури області спільно з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в регіоні Анатолієм Пазичуком провели перевірку дотримання прав ув'язнених в Одеському слідчому ізоляторі.

«У ході перевірки виявлено факти нелюдського поводження з ув'язненими. За результатами перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень)», - повідомили в прес-службі Одеської області. Зазначається, що першочергові слідчі дії тривають.

17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. 39-річний заарештований, який перебував у слідчому ізоляторі, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури Одеської області, арештант практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди і заманив жертву.

За словами священика УПЦ КП, капелана СІЗО Дмитра Краснобаева, в Одеському слідчому ізоляторі після того, як 17 серпня рецидивіст вбив та розчленував жінку-інспектора, б'ють інших арештантів.Поліція за фактом вбивства почала розслідування. Начальника СІЗО відсторонили від виконання службових обов'язків.

Він також стверджує, що жорстоке вбивство інспектора розкрило всю недосконалість і «гниль» існуючої пенітенціарної системи в цілому, і Одеського СІЗО, зокрема. Священик також критикує умови тримання в місцевому ізоляторі з посиланням на інформацію, отриману від ув'язнених.