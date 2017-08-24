Підрозділи ЗСУ вперше візьмуть участь у військових навчаннях країн "Вишеградської четвірки"

Підрозділи Збройних сил України вперше у своїй історії візьмуть участь у військових навчаннях країн «Вишеградської четвірки».

Такої домовленості досягнули президент України Петро Порошенко і міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко подякував Мацеревичу за особисту присутність на параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України та високо оцінив участь підрозділу польського війська у святкуванні, що стало «історичним днем для українсько-польської дружби».

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Глава держави відзначив конструктивність та інтенсивність діалогу між оборонними відомствами обох держав, зокрема ефективну співпрацю у рамках українсько-польсько-литовської бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ. За словами Порошенка, це є практичним наповненням стратегічного характеру партнерства між країнами.

Порошенко та Мацеревич обговорили питання подальшого посилення військово-технічного співробітництва між Україною та Польщею, реалізацію рішень Варшавського саміту НАТО, а також питання активізації участі України у спільних багатонаціональних тренуваннях.

«Європа без України не буде повноцінною ні в політичному, ні в економічному, ні у військовому плані, - підкреслив Мацеревич. - Польща була, є і буде разом з Україною, бо Ваша країна захищає Європу».

Глава польського оборонного відомства підтвердив, що Польща і надалі неухильно підтримуватиме зусилля з відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко обговорив з міністром оборони США Джеймсом Меттісом питання розширення оборонних можливостей України.