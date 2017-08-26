Правозахисники: російські силовики в Криму катують затриманих струмом

Правозахисники заявляють, що російські силовики в Криму катують затриманих струмом.

Як повідомляє Крим.Реалії, про це на нараді об'єднання "Кримська солідарність" сьогодні в Бахчисараї заявив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

За його словами, відносно двох чоловіків, які були затримані російськими силовиками після обшуку в селі Новокленове 10 серпня, застосовувалися катування, у тому числі з використанням електричного струму.

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"Вони не громадяни Росії, тому вони не хочуть, щоб їх імена озвучували... За їхніми розповідями, коли їх затримали після обшуку, двох братів піддали тортурам. Силовики їх прив'язали до стільців і били. Били ногами, бив не одна людина, і в кінці їх катували струмом. В те місце, про яке непристойно говорити, їм встромили металевий предмет і пустили електричний струм. Так робили дванадцять разів. Потім їх лякали, щоб нікому не повідомляли про тортури", – передав слова затриманих правозахисник.

Інформацію також підтвердив на зустрічі адвокат Едем Семедляев.

"Цей чоловік розповів, що його били вміло, таким чином, щоб не залишати слідів", – сказав він.

На зборах активісти зазначили, що тортури струмом – це вже не перший прецедент в Криму".

Позиції підконтрольних Росії силових відомств Криму з даного питання немає, зазначається в повідомленні.

Вранці 10 серпня озброєні російські силовики заблокували одну з вулиць у селі Новокленове Білогірського району Криму і в одному з будинків провели обшук. Як стало відомо, після обшуку батько і середній син покинули територію півострова, молодший син був заарештований на 15 діб, старший син повернувся додому.

Після російської окупації в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".