Затримують навіть хворих та літніх людей: Джемілєв розповів про методи окупантів у Криму

Лідер кримських татар, народний депутат, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє, що в окупованому Криму нехтування правами людини доходить до небувалих масштабів, цинізму та абсурду.

Про це Джемілєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«На ряду з зазначеними процесами, що відбуваються в України, в окупованому Криму нехтування правами людини доходить до небувалих масштабів, цинізму та абсурду», - зазначив він.

«Судилища, обшуки та затримання у тому числі хворих, літних людей - це методи окупантів, які наївно припускають, що це може залякати кримських татар», - додав Джемілєв.

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Проте лідер кримських татар висловив тверде переконання, що «за все доведеться відповідати, за всі злочини в Міжнародному суді ООН».

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня російські поліцейські затримали 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму в Сімферополі.

Активіст вимагав під будівлею суду, де відбувається засідання стосовно Ахтема Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого.

9 серпня суд Сімферополя визнав Караметова винним та присудив йому штраф 10 тисяч рублів (близько 4200 гривень).

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.