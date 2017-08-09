Окупанти в Криму так і не пояснили причину ранкового обшуку у мулли Емірамзаєва - правозахисник

Російські силовики досі не пояснили причину обшуку у жителя селища Кіровське, кримського татарина Умера Емірамзаєва.

Про це 9 серпня у коментарі Крим.Реалії розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

«Причини обшуку ніхто з російських силовиків так і не пояснив. Вони нормально не пред'являли постанови. Брат зумів прочитати якусь частину постанови, але потім її вирвали з рук. З того, що він запам'ятав: нібито Умера підозрюють у причетності до терористичної організації, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі», – зазначив Джеппаров.

Читайте такожЗатримують навіть хворих та літніх людей: Джемілєв розповів про методи окупантів у Криму

За словами правозахисника, те що сталося в будинку Емірамзаєва, «назвати обшуком важко».

«Ми розцінюємо це як напад. Обшук – це певна процедура. А те, що сталося – поза всяких процедур. Поки господарі зрозуміли, в чому справа, то силовики вже були в будинку. Наказали всім піти в одну з кімнат. Синхронно обшукували всі кімнати без господарів і понятих. Влаштували допит членів. Пропонували його дружині підписати папір, але вона відмовилася. Після чого вони перейшли на крик, погрожували», – сказав правозахисник.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Криму російські силовики прийшли з обшуком до жителя селища Кіровське, місцевого мулли Умера Емірамзаєва.

"Умер Емірамзаєва є місцевим муллою і авторитетною особистістю в Кіровському районі, відомий своєю побожністю, люди його знають тільки з хорошого боку, він є багатодітним батьком, і сам народився в багатодітній родині", - зазначив активіст Абдуллах Якубов, який повідомив про обшук.