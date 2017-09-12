Лікарі розповіли про стан моделі, постраждалої унаслідок вибуху на Бессарабці

Журналісти дізналися, що постраждала в результаті вибуху авто на Бессарабці модель - 32-річна Наталія Кошель. А дитина, яка сиділа на задньому сидінні машини, — семирічна донька Наталії від першого шлюбу, передають Факти.

Дівчинка практично не постраждала, не враховуючи сильного шоку, опіків і дифузії легенів. Наталя перебуває в реанімації.

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"У неї мінно-вибухова травма, серйозні пошкодження очей, травми кінцівок", - розповів лікар Київської міської клінічної лікарні № 17 Дмитро М'ясников. - До пізньої ночі постраждалу оперували одразу три бригади лікарів. Наразі їй проводиться інтенсивна терапія. Ми плануємо провести консультацію з участю лікарів-комбустіологів міського опікового центру й ангіохірурга, після чого буде проведена ще одна операція".

Вчора головний лікар 17-ї лікарні Микола Дьомін повідомив, що стан жінки, досі, стабільно тяжкий, однак ампутацію ноги їй поки не зробили.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям Dior.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, в результаті якого загинув один чоловік.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала в результаті вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".