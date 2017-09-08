Внаслідок вибуху авто у Києві загинув чеченський доброволець, який воював в зоні АТО за Україну - ЗМІ

В результаті вибуху біля "Арена Сіті" у Києві є один загиблий.

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на джерела.

Чоловік загинув. Поранена жінка, їй відірвало ногу. Дитина, яка була в автомобілі, жива.

Повідомляється, що загинув Тімур Махаурі (Алі Дубаєв), відомий також як Руслан Папаскері.

За інформацією з відкритих джерел, Махаурі був заарештований в Туреччині восени 2012 року за звинуваченням у вбивстві представника "Імарата Кавказ" (ісламістська організація, яка веде озброєну боротьбу з Росією на Північному Кавказі) Муси Атаєва.

Чоловік, який представився другом та побратимом загиблого, заявив в ефірі телеканалу «112 Україна», що загиблий був чеченцем, який мав проукраїнську позицію.

«Він був у батальйоні імені Шейха Мансура. Він був чеченцем, який виступав за нас, за Україну… Моя особиста думка, що тут є слід Росії», - повідомив він.

На уточнююче запитання, чи не є загиблий громадянином РФ, чоловік відповів: «Він був чеченцем. Чи є він громадянином Росії, цього я не знаю».

Він також зазначив, що автівка, яка вибухнула, була з грузинськими номерами. Він також зазначив, що загиблий був у машині не з родиною.

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Як повідомляв УНІАН, біля Бессарабської площі у Києві вибухнув автомобіль.

Водночас, в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомили, що внаслідок вибуху постраждала жінка, яка була за кермом автівки. Свідки розповідають, що вибух був потужної сили. За словами одного з очевидців, в машині перебувала жінка та ще одна доросла людина. "Коли жінку витягнули з машини, вона запитувала, де її дитина", - сказав очевидець вибуху.